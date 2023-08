Calciomercato, spunta un altro nome nuovo: “Ecco l’offerta del Milan!” | News

1 di 2

Milan, le ultime news di mercato

Calciomercato Milan, news su un nome nuovo.

Per quanto riguarda il calciomercato rossonero, in queste ore in casa Milan sta tenendo banco in particolar modo la situazione relativa a Rade Krunic, fortemente corteggiato dal Fenerbahce. Il centrocampista bosniaco viene ritenuto da Pioli un elemento fondamentale della propria mediana e il Milan vorrebbe trattenerlo.

Il punto è che Krunic avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club turco, che ora vorrebbe far leva su questo aspetto per mettere la trattativa in discesa con il Milan. Da quanto abbiamo raccolto, i rossoneri non hanno nessun timore: non si faranno condizionare da nulla. Ascolteranno proposte (non ancora arrivate) da almeno 10/15 milioni in su e apriranno alla cessione di Krunic se e quando il centrocampista chiederà apertamente di andare via per accasarsi al Fenerbahce. Ma c'è di più.

Altre novità di calciomercato per il Milan: Krunic, De Ketelaere e nuovi colpi in entrata

Detto di Krunic, particolare attenzione merita anche la situazione relativa a Charles De Ketelaere. Ormai appare chiaro che il Milan lo ha messo sul mercato ed è in attesa di offerte interessanti. Servono almeno 28 milioni più bonus (30 complessivi) per non incappare in una minusvalenza. De Ketelaere è seguito da diversi club, i rossoneri sperano in una proposta concreta a titolo definitivo.

Poi, occhio anche al calciomercato in entrata, con il Milan che continua a essere sempre tra i club più attivi in assoluto. Sappiamo infatti che il Diavolo ha ancora vari obiettivi da centrare da qui al termine della sessione estiva. E, come al solito, bisogna fare particolare attenzione alle new entry e alle possibili sorprese. Proprio per una di queste, il Milan si sarebbe mosso nelle scorse ore avanzando anche una prima offerta <<<