Calciomercato, news confermata: “Il Milan vuole chiudere un altro colpaccio”

Ben 8 colpi già messi a segno, ma la fortissima sensazione è che il calciomercato del Milan non sia ancora concluso e le ultime news lo confermano. Il club rossonero deve cedere parecchi elementi della propria rosa (occhio a De Ketelaere e Krunic , nomi caldissimi in queste ore). Poi spazio ad altri innesti, che potranno arrivare nel rush finale di questo scoppiettante mercato estivo del Milan.

In entrata si parla di nuovi possibili arrivi in difesa (terzino sinistro e centrale) e un altro centravanti puro, richiesto da Pioli come alternativa a Giroud. Ma, a maggior ragione con le possibili partenze di De Ketelaere e soprattutto Krunic, il Milan potrebbe tornare sul mercato anche per il centrocampo.