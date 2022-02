Futuro Kessie ancora incerto, ma l’ivoriano ha fatto una promessa a Pioli

Il futuro di Kessie è ancora sconosciuto, ma il giocatore ha fatto una promessa a mister Pioli per il bene del Milan.

Redazione Il Milanista

Il Milansogna lo scudetto e non si vuole fermare proprio ora sul più bello. Grazie alla vittoria di domenica, i rossoneri sono giunti in vetta alla classifica, sorpassando addirittura i cugini nerazzurri. Il sogno degli uomini di Pioli è poter conquistare il titolo che manca da troppi anni in casa Milan e portarlo sulla sponda rossonera della città. La diretta avversaria per la lotta al titolo è proprio l’Inter, che sogna di replicare il successo dello scorso anno. Mancano davvero tante partite al termine della stagione ed è difficilissimo stabilire già da ora qual è la favorita. In ogni giornata di Serie A infatti le cose cambiano in continuazione. Tuttavia i diavoli sperano di essere loro alla fine quelli che alzeranno al cielo il trofeo.

L’obiettivo dichiarato da mister Pioli è riuscire a superare i 79 punti dello scorso anno. Ovviamente sono da evitare tutti gli errori commessi nella passata stagione, che non hanno permesso ai rossoneri di lottare fino all’ultimo per lo scudetto. La cosa più importante è non farsi distrarre da questioni secondarie, come i rinnovi di Franck Kessie e Alessio Romagnoli. La squadra, la società e i tifosi devono remare tutti nella stessa direzione, con un unico obiettivo fisso. Se l’ambiente infatti dovesse iniziare a spaccarsi per varie questioni, sarebbe davvero la fine. Si devono evitare situazioni come quelle di domenica, quando i due giocatori in questioni sono stati fischiati dai tifosi presenti. L’unica cosa alla quale pensare da qui al termine è incitare la squadra, per poter raggiungere tutti insieme un grandissimo traguardo.

Lo stesso Kessie ha promesso di impegnarsi e dare tutto se stesso da qui al termine della stagione per aiutare i compagni. L’ivoriano non si lascerà influenzare dalla scelta che farà per il suo futuro, anche se sembra ormai evidente che non rinnoverà. Le due parti sono estremamente distanti e i suoi agenti stanno già valutando le offerte dall’estero. Su di lui c’è infatti l’interesse del Tottenham, del Barcellona, del PSG e del Newcastle. Nelle ultime ore è emerso anche il nome dell’Inter, che potrebbe strappare il giocatore ai cugini a parametro zero, come successo la scorsa estate con Calhanoglu. Alla fine avrà la meglio il club che saprà accontentare le richieste del giocatore: più di 7 milioni più bonus a stagione.