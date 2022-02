Leao è pronto a prendersi il Milan: rinnovo importante in vista!

Rafael Leao sta dimostrando di essere sempre più incisivo e può diventare il futuro del Milan. Pronto per lui un rinnovo importante.

Tra i giocatori che si stanno mettendo in mostra quest’anno con la maglia del Milan c’è ovviamente Rafael Leao. Il portoghese sta diventando sempre più incisivo con il passare delle settimane e ormai ha preso per mano la squadra. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport in edicola, il giocatore è diventato centrale nel progetto di mister Pioli. Il tecnico ha aspettato a lungo il giocatore, ha cercato di metterlo sempre a proprio agio, sapendo bene che il vero Leao doveva ancora venire fuori. Il giocatore infatti nelle due passate stagioni non riusciva ad essere incisivo come desiderava.