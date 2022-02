Rossi: “Il Milan sta andando oltre le sue possibilità. Sull’addio di Kessie…”

Delio Rossi ha rilasciato un’intervista sul Milan e sul possibile addio a fine stagione di Kessie. Ecco le sue dichiarazioni.

Sabato sera il Milanaffronterà la Salernitana per la 26esima giornata di Serie A. In esclusiva MilanNews.it ha intervistato Delio Rossi, ex allenatore dei granata. Il tecnico ha ricordato lo scontro del 1998 tra le due squadre e ha parlato della situazione attuale dei rossoneri. Ecco le sue dichiarazioni:

Sui ricordi di quel 20 settembre 1998: “Spettacolari. Una data storica, la Salernitana affrontava in Serie A una squadra come il Milan che poi vinse il campionato in quella stagione. Perdemmo 1-2, ma le emozioni furono incredibile”.

Sulle sconfitte dei granata e sulla retrocessione in quella stagione: “Anche a San Siro perdemmo 3-2 ma non demeritammo in nessuna delle due circostanze. Retrocedemmo con tanti punti, ma in quelle partite vendemmo cara la pelle”.

Sulla gara di sabato sera: “Nonostante le restrizioni saranno tante le persone, ma quel giorno l’Arechi fu gremito. Ripeto, fu un privilegio essere lì”.

Sulla possibilità del Milan di vincere lo scudetto: “Sta andando oltre le sue possibilità giocando alla pari con formazioni che probabilmente potrebbero avere un organico superiore come Inter, Napoli e Juventus. Direi che il bilancio va letto in chiave molto positiva e grande merito lo ha Stefano Pioli”.

Sulla possibilità della Juventus di tornare in corsa per il titolo: “Avesse avuto questa squadra dall’inizio probabilmente sì, adesso è dura”.

Sulla stagione di Tonali e Bennacer: “Tonali e Bennacer sono due giocatori, una squadra che vuole competere ad alti livelli ne deve avere di più in quel ruolo. Con il discorso delle cinque sostituzioni, inoltre, diventa fondamentale la panchina perché si possono vincere le partite cambiano bene”.

Sul possibile addio di Kessiè: "In sostanza dico questo. Una società come il Milan che ambisce a riprendersi il suo ruolo in Italia e in Europa deve avere venti giocatori intercambiabili. Che sia Kessiè o un altro, importa poco.