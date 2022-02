Il ‘Gallo’ Belotti vuole il Milan. Trasferimento in estate? Le ultime

Andrea Belotti non rinnoverà con i granata e il suo sogno è di trasferirsi al Milan. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti.

Redazione Il Milanista

Il Milansta disputando un’ottima stagione. I rossoneri si trovano al primo posto in classifica e sono in lotta per aggiudicarsi lo scudetto. Nonostante l’uscita dalla Champions League, i diavoli hanno l’opportunità di vincere anche un altro trofeo. In palio c’è ancora la Coppa Italia, ma per arrivare in finale gli uomini di Pioli dovranno prima battere i nerazzurri nel doppio derby in Semifinale. Sono tanti gli obiettivi da raggiungere e la volontà è di centrarli tutti, dopo molti anni dall’ultimo trofeo.

Al termine della stagione la società farà anche le dovute valutazioni sul mercato, per trovare gli elementi essenziali per rafforzare la rosa meneghina. Ci sono infatti alcuni giocatori in scadenza e alcuni reparti sono da migliorare. Tra i giocatori che potrebbero arrivare al Milan nella prossima stagione c’è anche Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ è stato accostato ai rossoneri negli ultimi giorni del calciomercato invernale. C’erano stati infatti dei contatti tra l’agente e la dirigenza meneghina, ma poi non si è concluso nulla. L’unica cosa certa per il momento è che Belottinon rinnoverà con il Torino e la sua priorità sarebbe quella di rimanere in Italia. Non è un segreto che l’attaccante granata sia un tifoso del Milan e trasferirsi nella squadra di Pioli sarebbe il coronamento di un sogno.

La trattativa tra il centravanti e la società rossonera potrebbe riprendere in estate, quando il giocatore sarà uno svincolato. A darne conferma è Alfredo Pedullà, che sul suo sito ufficiale ha dichiarato: "Belotti lascerà al 90% il Torino a parametro zero, quello di venerdì sarà probabilmente il suo ultimo derby. Lasciamo quel 10% all’imponderabile. E la sua priorità è restare in Italia, pur avendo memorizzato richieste dall’estero (il Toronto, ma anche qualche sirena dalla Premier, la scorsa estate aveva sondato Monchi per il Siviglia). Negli ultimi giorni ci sono stati contatti con il Milan, il Gallo ha dato la sua completa disponibilità e andare in rossonero sarebbe la sua principale aspirazione".