Frattesi: “Quanto sono stato vicino al Milan? Volo solo l’Inter”

In un'intervista a Repubblica, il centrocampista dell'Inter ha parlato della scorsa estate di mercato, in cui era stato cercato dal Milan

L'Italia ha chiuso la preparazione all'Europeo con la vittoria nell'amichevole contro la Bosnia. A firmare il successo azzurro è stato Davide Frattesi, che nell'ultimo mercatoè stato protagonista, con l'interesse diverse big, Milancompreso, prima di approdare all'Inter. In un'intervista a Repubblica, il centrocampista ha parlato proprio delle trattative dell'anno scorso.