Milan, nuovo DS: “La corsa riparte con Tare in pole”

Il Milan sta cercando un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Ad oggi il primo nome è quello di Igli Tare

Il pareggio ottenuto ieri sera dal Milan contro la Fiorentina riduce quasi a zero le possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League. Vincere avrebbe potuto tenere accese le speranze, ma l’ennesimo approccio deludente ha confermato le evidenti difficoltà dei rossoneri in questa stagione.

Ora la società deve iniziare a programmare la prossima stagione proprio per evitare di commettere di nuovo gli stessi errori. Il primo passo è quello di scegliere il futuro direttore sportivo .

Tutti gli indizi portavano a Fabio Paratici, ma la sua candidatura sembra essere ormai caduta. L’edizione odierna di Tuttosport ha titolato così in merito alla questione: “La corsa riparte con Tare in pole”. Tuttavia non resta da escludere il nome di Tony D’Amico dell’Atalanta. Ecco cosa ha scritto La Repubblica sul match di ieri del Milan <<<