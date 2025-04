Bomba Milan! Clamoroso annuncio in diretta TV: “Accordo raggiunto!” / News

Nuovo direttore sportivo e nuovo allenatore: il Milan continua a lavorare su questi due fondamentali fronti per aprire un nuovo ciclo e inaugurare un nuovo progetto. Possibilmente migliore di quello attuale. Dopo l'amaro e inutile pareggio contro la Fiorentina, il club rossonero sa che la zona Europa si fa sempre più lontana, ma c'è sempre una Coppa Italia come ancora di salvezza. A prescindere dai risultati che si otterranno però, il Milan vuole e deve dare un taglio al presente per pensare a un futuro più roseo. E di tempo da perdere ce n'è veramente poco.