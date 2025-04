Calciomercato, Allegri ribalta il Milan: guardate che formazione nel 2026! / News

Negli ultimi giorni stiamo analizzando tutti i candidati alla panchina del Milan immaginando come potrebbe essere la nuova formazione rossonera in vista della prossima stagione con questo o quell'allenatore al comando. Lo abbiamo fatto con Fabregas e poi anche con De Zerbi , due dei tecnici maggiormente chiacchierati nell'ultimo periodo in orbita Milan. Oggi è il turno invece di Massimiliano Allegri , visto che la candidatura dell'ex Juventus sta tornando fortemente di moda in queste ultime ore dopo che la pista Paratici come nuovo DS è sfumata definitivamente.

Tra i primissimi nomi sulla lista del Milan per il dopo Conceicao c'è infatti senza dubbio anche quello di Allegri, che scalpita per tornare ad allenare in Serie A e a Milano ci tornerebbe di corsa. Con diversi ritocchi importanti nel prossimo calciomercato estivo poi, questa squadra potrebbe veramente tornare in alto con Max alla guida. Basandoci quindi anche sulle ultime notizie di calciomercato che riguardano il Milan, abbiamo provato ad anticipare quella che potrebbe essere la nuova formazione rossonera per la prossima stagione con Allegri in panchina. E quello che è venuto fuori, tra esclusi eccellenti e nomi nuovi, è veramente interessante. E allora andiamo subito a scoprire come sarebbe la nuova formazione del Milan di Allegri per il 2026, con titolari e riserve ruolo per ruolo <<<