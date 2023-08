Evani: “Reijnders farà bene, Loftus-Cheek garantisce qualità. Su Pulisic…”

Il Milanfino a questo momento è stata la società più attiva sul calciomercatoin Italia. Dopo il duro sacrificio di Tonali, ceduto al Newcastle, sono arrivati otto colpi in entrata: Sportiello, Romero, Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders, Okafor, Chukwueze e Musah. Ora il club rossonero sta monitorando il mercato per gli ultimi ritocchi in entrata, mentre si lavora anche alle uscite dei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico. Intervistato da Tuttosport, Alberico Evani, ex vice di Roberto Mancini, ha parlato delle mosse dei rossoneri.