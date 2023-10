Eurorivali, il PSG fa turnover e vince: battuto 3-0 lo Strasburgo

La squadra francese, prossimo avversario del Milan in Champions League, ha vinto 3-0 in campionato: Luis Enrique ha fatto un po' di turnover

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, è il momento di tornare in campo. Domani il Milanaffronterà la Juventusa San Siro, nel big match della nona giornata di Serie A. Mercoledì poi i rossoneri saranno impegnati in Champions League contro il PSG.

La squadra francese oggi è scesa in campo per il match casalingo di campionato contro lo Strasburgo. I parigini hanno vinto 3-0, grazie ai gol di Mbappé (su rigore), Soler e Fabian Ruiz, portandosi momentaneamente in testa alla classifica.

Il tecnico spagnolo in questo match ha operato anche un po' di turnover in vista della sfida con i rossoneri. Infatti Skriniar, Hakimi e Ugarte non sono entrati in campo, mentre Dembelé e Kolo Muani hanno giocato appena 24 minuti.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.