ESCLUSIVA Lodetti: “Pioli può diventare grande. Con lo United si può fare”

MILANO – La nostra redazione ha raggiunto in esclusiva Giovanni Lodetti, ex rossonero. Col Milan vinse la Coppa dei Campioni 1962-1963, lo Scudetto 1967-1968, la Coppa Italia 1966-1967, la Coppa delle Coppe 1967-1968, la Coppa dei Campioni 1968-1969 e la Coppa Intercontinentale nello stesso anno. Queste le sue parole su alcune situazioni di casa Milan.

SUL RUOLO E L’ESPERIENZA DI STEFANO PIOLI – Pioli ha il suo stile. Ha fatto buonissimi risultati nella sua carriera da allenatore. Certo, probabilmente gli manca la vittoria di una competizione importante come lo Scudetto per raggiungere ad una maggiore e più completa considerazione da parte degli altri. Se diventerà uno dei grandi allenatori d’Europa è tutto da vedere, dobbiamo attendere almeno l’accesso e l’esperienza in Champions League. Ha alle spalle poi un’ottima squadra e una grande dirigenza.

SULLA CRISI MILAN DELLE ULTIME SETTIMANE – Io, come sicuramente anche Pioli, nonostante i momenti di difficoltà ultimamente attraversati, abbiamo sempre creduto in questa squadra. Periodi difficili possono capitare. Ci sono partite che nascono male, la squadra è piena di giovani e non è facile essere sempre al massimo e concentrati.

SULLA DOPPIA SFIDA AL MANCHESTER UNITED E LE POSSIBILITA’ DI PASSARE IL TURNO – Ricordo personalmente che, quando giocavo nel Milan, una volta superammo proprio il Manchester United in dei quarti di finale. In quell’occasione si trattava però di Champions League. E li abbiamo battuti, pur sfavoriti. Ogni cosa dunque è possibile. Il Milan è una squadra forte e può farcela. Poi, squadre del genere a mio parere è meglio incontrarle prima che dopo.

SULLA SITUAZIONE DI ROMAGNOLI – Romagnoli probabilmente ha bisogno di riposare. Ha sempre giocato e ha contribuito a portare il Millan alla posizione in classifica in cui si trova adesso. Sul metterlo già fuori dal progetto a lungo termine dunque, ci andrei con i piedi di tempo. Lasciamogli un pò di tempo per riposare, anche perchè al momento Tomori sembra aver offerto buone garanzie.