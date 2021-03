Calciomercato Milan, suggestione da brividi: un big dal Manchester City!

MILANO – Sono già tante, anzi tantissime le voci di calciomercato che circolano in orbita Milan. E non è certo un caso, visto che Maldini e Massara stanno già lavorando da tempo sulle prossime possibili mosse da attuare nel mercato estivo. I dirigenti rossoneri hanno infatti già una lunga lista di obiettivi per ogni reparto, alla quale si aggiungono costantemente nomi nuovi. E occhio anche ad alcune possibili sorprese, magari anche clamorose. Già perché la sensazione in casa Milan è che l’obiettivo di tornare in Champions League sia molto vicino e la volontà è quella di farci ritorno da protagonisti, allestendo una rosa di livello. E quando arriverà l’aritmetica certezza del raggiungimento dell’Europa che conta, la dirigenza inizierà a puntare anche su rinforzi di respiro internazionale. Da questo punto di vista, particolare attenzione meritano alcune voci di mercato che stanno circolando proprio in queste ultime ore. Voci che parlano di un nome a sorpresa davvero da capogiro.

Colpo dal City: il punto

Uno degli obiettivi del prossimo calciomercato del Milan sarà un attaccante da affiancare agli ormai anziani Ibrahimovic e Mandzukic. L’ultima suggestione, rilanciata da calciomercatonews.com, porta il nome di Gabriel Jesus del Manchester City. L’ipotesi nasce dal fatto che il club inglese starebbe puntando forte sull’acquisto di una nuova prima punta che possa raccogliere l’eredità di Aguero. I Citizens infatti sarebbero pronti a partire all’assalto di uno tra Erling Haaland e Harry Kane. Un colpo del genere chiuderebbe ancora una volta gli spazi al brasiliano, che invece a 23 anni vorrebbe diventare un elemento centrale e avere maggior continuità da titolare.

Il Milan dunque potrebbe approfittare di questa situazione e tentare Gabriel Jesus con una nuova avventura da assoluto protagonista in una piazza così importante. Sempre calciomercatonews suggerisce come, per agevolare l’eventuale difficile operazione, i rossoneri potrebbero anche decidere di offrire al City una contropartita tecnica gradita a Guardiola. I nomi che potrebbero tornare buoni in questo caso potrebbero essere quelli di Rafael Leao o Ismael Bennacer, con quest’ultimo che tanto piace al tecnico spagnolo. La suggestione è stata lanciata, vedremo se si potrà trasformare in qualcosa di veramente concreto nel corso dei prossimi mesi. Nel frattempo, come accennato in apertura, il Milan sta realmente lavorando su moltissimi altri obiettivi in vista della prossima estate: ecco i 13 nomi sulla lista della spesa di Maldini! <<<