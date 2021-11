Il Sassuolo schianta i rossoneri a San Siro-Pioli:” Sono preoccupato”

Il Milan cade anche a San Siro contro il Sassuolo di Dionisi. I ragazzi di Pioli erano visibilmente stanchi e poco lucidi

Due sconfitte nelle ultime due gare di Serie A , questo è il bottino amaro della formazione di Stefano Pioli , che ieri è uscita sconfitta con il risultato di 1-3. Sette sono i goal incassati dai diavoli negli ultimi due match, veramente troppi per una squadra che ambisce al titolo finale. E' ancora molto presto per parlare di crisi, bisogna pensare che i rossoneri solamente qualche giorno fa hanno affrontato e battuto i Colchoneros al Wanda Metropolitano .

La squadra è apparsa indubbiamente stanca, molto spesso in ritardo sulle seconde palle e poco lucida. Le assenze di Tomori, Rebic, Giroud e Calabria hanno pesato. Ad averla vinta sono stati proprio gli emiliani grazie alla loro manovra rapida e precisa. "Non siamo stati lucidi nelle scelte contro un avversario rapido e tecnico. Abbiamo sbagliato tante situazioni all'interno della loro area, tante volte l'ultimo passaggio." Queste sono le parole del tecnico rossonero, che ha poi aggiunto :" Avremmo dovuto gestire meglio il vantaggio. I minuti dopo il gol sono importanti, ma abbiamo commesso un errore. Se poi abbiamo incassato sette gol in due partite qualcosa non ha funzionato. Sono troppi e sono preoccupato".