Mercato Milan – Trequartista? “Proverà a convincerlo a suon di milioni”

Una partita da dimenticare quella con il Sassuolo che ha messo in luce alcune lacune in passato coperte da prestazioni maiuscole. Sotto accusa soprattutto la difesa e certe scelte di Pioli. Non dimentichiamo, tuttavia, che il Diavolo veniva da una partita di Champions molto dispendiosa contro l'Atletico Madrid.

In ogni caso è apparso chiaro a tutti come per ambire al titolo serva qualcosa in più. Il mercato può correre in soccorso in questo senso. Nella consueta raffica rossonera di oggi vi raccontiamo le ultime indiscrezioni sulle prossime mosse di Maldini e Massara. Iniziamo subito dalla prima notizia<<<