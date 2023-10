Donnarumma: “Zaniolo e Tonali? Gli siamo tutti vicini”

In esclusiva a Sky Sport ha parlato Gianluigi Donnarumma che ha detto: “Le ultime sono state ore difficili, noi gli siamo vicini umanamente e sportivamente, ci dispiace tanto perdere due giocatori forti, si sta creando un grande gruppo. Noi gli siamo vicini e gli saremo sempre vicini".

Ancora le sue parole

"Non ho avuto modo di parlare con loro, sono andati via e ci dispiace veramente tanto. Personalmente sono vicino sia a Sandro che a Nic. Quello che è successo non deve toccarci, dobbiamo pensare al campo da professionisti. Abbiamo fatto una grandissima settimana, ci siamo allenati benissimo e la mano del mister si vede. Siamo super concentrati, saranno due partite molto importanti".