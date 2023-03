Di Marzio: “Le parole di Mbappè? In Francia c’è il culto per il Milan”

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio ha commentato la recente battuta di Kylian Mbappé. Di seguito le sue parole...

Intervenuto a Sky, Gianluca Di Marzio ha commentato la recente battuta di Kylian Mbappé. Ieri sera, a margine dei Best FIFA Football Awards 2022, il campione del PSG si è brevemente fermato a parlare con i suoi fan, pronunciando una frase che ha subito fatto battere il cuore dei milanisti.

La battuta in questione, in seguito a una domanda su un’eventuale futuro in Italia, era stata la seguente: “Se vengo (in Italia) è solo per l’ AC Milan”. Nel corso delle trasmissioni da studio a Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha commentato la curiosa e simpatica scena.

Queste le sue parole: “È bello per i tifosi del Milan sentire un giocatore che dice queste cose. Lui aveva già dichiarato tempo fa in un’intervista che quando era a casa, da piccolino, gli facevano vedere i video del grande Milan. Ma in Francia, proprio in Francia, c’è un po’ questo culto del Milan di un tempo, quando il Milan era sul tetto d’Europa. Tanti francesi erano innamorati di quel Milan e tanti di loro tifavano per i rossoneri. Quindi quando Mbappé era piccolino evidentemente questo culto gli è stato trasmesso”.

In più, Di Marzio rivela: "So che lui è molto amico di Maignan, che sicuramente tesse le lodi dell'atmosfera del Milan. Poi per carità, non esiste nessun tipo di trattativa e non c'è nessun tipo di possibilità, però anche soltanto ricevere un apprezzamento di questo tipo oggi da Kylian Mbappé credo valga un sorriso orgoglioso da parte dei dirigenti e dei tifosi del Milan".