Mercato Milan / Colpo top, Maldini ci prova davvero: “Può arrivare gratis!” | News

Dove devono rinforzarsi maggiormente i rossoneri? Senza dubbio, tra le priorità di mercato del Milan c'è il reparto avanzato. Un centravanti di spessore arriverà in estate, ma anche sulla trequarti sono attese novità di rilievo. E poi? Poi, attenzione al centrocampo. Anche lì in mezzo infatti potrebbero arrivare diverse sorprese. Un vice Bennacer ad esempio. Ma anche un vero sostituto di Kessie, che non è mai arrivato a Milano. E proprio per quanto riguarda il centrocampo, sta circolando con sempre maggiore insistenza un nome molto importante in orbita Milan che potrebbe arrivare a parametro zero in estate <<<