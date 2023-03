Milan, Febbraio: mese della rinascita per Stefano Pioli

La scelta di rischiare ha ripagato. Pioli non si è lasciato demoralizzare dal 'tragico' bilancio del mese di gennaio . Il tecnico parmigiano si è preso del tempo per riflettere, osservando i suoi per cercare di capire chi potesse aiutarlo a trovare il punto di svolta . Dopo un mese da brividi dal punto di vista delle sconfitte e dei gol subiti, i rossoneri chiudono un febbraio decisamente in controtendenza rispetto a come era iniziato il 2023 in casa Milan (dopo Salerno solo risultati negativi). Il bilancio sorride al Diavolo.

Tre vittorie di fila in campionato e una in Champions League. Ma soprattutto si è trattato di tutti match in cui la porta è rimasta inviolata (cosa che non succedeva dal febbraio 2018). Il Milan ha ritrovato certezze dal match contro il Torino a San Siro. Dopo il ko nel derby in campionato, i rossoneri hanno ricominciato a 'trottare'. Complice anche il cambio tattico sperimentato da Pioli che le ha provate un po' tutte cercando di mescolare le carte tra i giocatori che aveva a disposizione. Con la difesa a tre la squadra ha ritrovato solidità e compattezza. Uno dei simboli di questa rinascita è stato il difensore tedesco Malick Thiaw, (quasi uno sconosciuto fino a qualche settimana fa) diventato in breve tempo una pedina fondamentale per la squadra rossonera.