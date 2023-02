Milan alla ricerca di rinforzi per l’estate: nel mirino un argentino

Tra i giocatori maggiormente monitorati dal Milan c’è Mateo Retegui, attaccante classe '99 del Boca Juniors. Attualmente si trova in prestito al Tigre, col quale in Argentina ha segnato un gol in sei presenze tra campionato e coppa. Ai microfoni di Sportitalia è intervenuto il padre e agente del giocatore, Carlos, il quale ha parlato di un suo possibile arrivo in Italia: "E' il capocannoniere della nazione Campione del Mondo, secondo me è pronto per un grande salto. Poi sarà il tempo a dire se saprà mantenersi a questi livelli. Sappiamo che in Italia ci sono diversi club su di lui, la società parlerà con chi mostrerà più interesse".