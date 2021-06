Dicono di M…ilan – Le parole del 25 giugno

Ecco le parole della giornata sull'universo Milan

RAFAEL LEAO SU INSTAGRAM - "È stato un buon anno, sono molto felice per le conquiste ottenute come squadra e anche per quelle individuali! Non vedo l'ora della prossima stagione!". Il post completo:

FLORENTINO PEREZ A ‘EL TRANSITOR’ - “C’è un accordo vincolante e la Super League va avanti. Ci minacciano per proteggere la loro posizione dominante e le squadre inglesi sono cadute sotto quella coercizione. Aspettiamo le decisioni del tribunale del Lussemburgo. La Super League non è chiusa, è aperta. È un campionato e tutto ciò che vogliamo è che lo comprino. Siviglia e Villarreal, ad esempio, avranno la loro sistemazione. Partiamo dalla storia che ognuno ha. Il pubblico cala e abbiamo bisogno di cominciare da quei club che hanno più tifosi. Una partita della Roma non ha lo stesso appeal di una partita del Manchester United. Se il calcio perde di attrattività, i diritti audiovisivi scendono, e questo è un problema. Questa Super League è formata dalle squadre che hanno più seguaci al mondo. Se non ci sono soldi, il calcio muore. Brahim ha avuto la possibilità di dimostrare il suo grande talento al Milan, se non potrà giocare con continuità qui vorremmo che lo facesse al Milan. Non posso parlarare di altre cose perché non so ancora cosa succederà. Lo stesso vale per Ceballos, Kubo e Odegaard.”