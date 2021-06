Milan, shopping all’Old Trafford

Il Manchester United vuole ingaggiare Sancho dal Dortmund, ma per farlo deve vendere. E il Milan potrebbe approfittarne

Redazione Il Milanista

Tra poco meno di una settimana il calciomercato riapre ufficialmente i battenti. Dal 1 luglio, infatti, le società inizieranno ad attrezzarsi per la prossima stagione. In molti ritengono il Milan come uno dei club che lavorerà meglio. Una motivazione figlia del ritorno in Champions League, obiettivo che la dirigenza vuole continuare e competizione da onorare per evitare figure barbine.

Per questo il Milan ha già ingaggiato Mike Maignan del Lille e riscatto Fikayo Tomori. Ma il mercato della società rossonera continuerà. Certo non rivivrà i fausti dell'era Berlusconi, ma Maldini e Massara vogliono continuare a stupire.

Nelle ore e settimane il duo mercato rossonero sta trattando la conferma di alcuni giocatori che l'anno scorso hanno vestito la maglia rossonera. E' il caso di Diogo Dalot e di Brahim Diaz. Ma non solo: perché dopo aver perso Calhanoglu il Milan necessita di un sostituto. Per lo spagnolo le trattative procedono con il Real Madrid.

Ma secondo quanto riportato da ESPN il Milan starebbe guardando con molto interesse alla situazione in casa Red Devils. Il tecnico del Manchester United, club che ha eliminato in Europa League i rossoneri e i giallorossi, Solskjaer è pronto a sfoltire la rosa. Il motivo? Fare cassa per portare all'Old Trafford Sancho.

Nella lista partenti del tecnico finlandese compare, tra i tanti, il nome di Diogo Dalot. Il terzino, che in questi giorni sta giocando l'europeo con il Portogallo, ha convinto la dirigenza rossonera che sarebbe pronta a comprarlo a titolo definitivo. Tra i giocatori che hanno il cartello vendesi c'è anche Donny van de Beek. L'olandese è uno dei candidati per sostituire il turco. Il Milan, sempre secondo ESPN, studia con molta attenzione la situazione e quando si siederà al tavolo con Solskjaer proverà a fare il colpaccio, conscio che lo United vuole e deve vendere. E' importante sottolineare però come per l'olandese al momento non è stata presentata nessuna offerta ufficiale o ufficiosa.