Bara: “Bakayoko al Milan? Si ma non in prestito. Ikoné piace. Ed è molto bravo”

Ai microfoni di calciomercato.com è intervenuto l'agente di Bakayoko e Ikoné Andy Bara

Redazione Il Milanista

Poco più di una settimana e il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti. E il Milanè tra le candidate per diventare una delle protagoniste del mercato. Maldini e Massara vogliono allestire una squadra importante per onorare al meglio il ritorno in Champions League. E tra gli obiettivi dei rossoneri, oltre a Olivier Giroud, ci sono anche l'ex Bakayoko e Ikoné del Lille. Per parlare dei due centrocampisti, ai microfoni di Calciomercato.com è intervenuto l'agente dei due calciatori Andy Bara. Ecco le sue parole:

SU BAKAYOKO - "Ritorno di Bakayoko al Milan? E' possibile, il Milan cerca un giocatore con le sue caratteristiche ed è probabile che possano fare una proposta. Al momento Timouè è un giocatore del Chelsea, ma c'è una possibilità di cambiare maglia e andare in una squadra italiana. Il Milan è una squadra grande e se si dovesse creare l'opportunità faremo tutto il possibile per portarlo in rossonero. Maldini e Massara lo conoscono, sanno quello che può dare. La richiesta del Chelsea? Io non penso che andrà via in prestito come è successo con il Napoli, il suo contratto non lo permette. Il prezzo in questo momento non lo conosco, io non decido su questo e non sarebbe serio parlare di questo. Il prezzo lo farà il Chelsea".

SU IKONE' - "Ikonè è un giocatore della nostra agenzia. E' molto forte ed è una persona splendida, io credo che in futuro sarà un punto fermo della Nazionale francese. Siamo tutti convinti che farà una grande carriera, non sappiamo ancora dove giocherà nella prossima stagione. Ci sono tante squadre interessate, io credo che entro un mese si sbloccherà il mercato. Ora, con l'Europeo in corso, si fanno le valutazioni ed è tutto fermo. Milan? Piace sicuramente, è un giocatore molto bravo. Ha rapidità e tecnica, può fare al caso di tante squadre di primissimo livello. In questo momento non so se faccia parte di una lista di obiettivi o se hanno intenzione di fare un'offerta per comprarlo. In queste cose, nelle decisioni delle squadre, non entro".