Milan, Dalot e Brahim Diaz: buone notizie per i rossoneri

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su due trattative del Milan, Brahim Diaz e Dalot. I rossoneri possono essere ottimisti

Redazione Il Milanista

"Doppietta Milan. Dalot: lo United apre. E Diaz è a un passo". Questo il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per le due trattative che il Milan ha messo in piedi per il trequartista spagnolo e il terzino portoghese. Maldini e Massara sono al lavoro per la conferma di tutte e due i calciatori, che dovrebbero essere confermati in rossonero, con la formula del prestito con diritto di riscatto. I Diavolo può essere ottimista sulla buona riuscita delle operazioni.

Il punto su Brahim Diaz

La conferma per il trequartista spagnolo sembra essere davvero vicina, un accordo che dovrebbe arrivare sulla base del prestito con diritto di riscatto, che dovrebbe essere fissato sui 20 milioni di euro, ma si continua a trattare. Intesa che però sembra vicina, è questione di giorni. Ma i segnali sono incoraggianti e dalle parti di via Aldo Rossi regna l'ottimismo sotto questo punto di vista. Un'operazione ai dettagli quindi e Brahim Diaz dovrebbe essere il primo rinforzo rossonero sulla trequarti dopo l'addio di Hakan Calhanoglu. Il primo ma non l'unico, Maldini e Massara infatti sono al lavoro per piazzare un altro colpo in quella zona di campo. Il sogno resta Hakim Ziyech del Chelsea, una trattativa che potrebbe entrare nel vivo dopo aver concluso l'operazione Olivier Giroud a parametro zero.

Il punto si Diogo Dalot

Il club meneghino vuole tenere Diogo Dalot, non un segreto né una novità. Anche in questo caso l'idea è quella del trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Una situazione diversa rispetto a un anno fa, quando il calciatore è arrivato a Milanello in prestito secco. Il Manchester United non sembrava essere convintissimo della soluzione proposta da Maldini e Massara, ma nelle ultime ore è arrivata l'apertura da parte degli inglesi, spinti anche dalla volontà del ragazzo di restare in Italia.