La designazione arbitrale per Pisa-Milan: dirige Fabbri

Pisa-Milan, ufficiale la designazione arbitrale: Fabbri sarà il direttore di gara, Aureliano e Serra al VAR.

Dopo i diversi giorni di stop dovuti al rinvio della gara contro il Como, il Milan è ora chiamato a ritrovare la concentrazione da gara per la sfida di domani sera alla Cetilar Arena di Pisa. Ecco intanto il team arbitrale chiamato a dirigere il match.

La squadra arbitrale scelta da Rocchi

L’AIA ha da poco reso note le designazioni arbitrali: il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la direzione della sfida a Michael Fabbri, della sezione di Ravenna. Insieme a lui ci saranno Imperiale e Passeri come assistenti, mentre Piccinini sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno Aureliano e Serra.