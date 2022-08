7 cose da sapere su Charles De Ketelaere: scopriamo le prime 4

Andiamo a scoprire meglio Charles De Ketelaere. Il trequartista belga ai raggi x. Il comunicato della società rossonera

Redazione Il Milanista

"Si chiama Charles De Ketelaere, è un giocatore belga nato nel 2001, arriva dal Club Brugge ed è appena stato ufficializzato come nuovo acquisto rossonero. Bene, questo lo sapevate già, ora invece scopriamo più a fondo alcuni pezzi del suo passato".

Alcune cose da sapere

"LA PRONUNCIA DEL SUO COGNOME

Mi raccomando: non sbagliate.

ITALIA NEL DESTINO

Probabilmente l'Italia era nel suo destino. Un segnale è arrivato durante la Finale per il terzo posto della UEFA Nations League quando, il 10 ottobre 2021, De Ketelaere segnò il suo primo e finora unico gol nella Nazionale maggiore del Belgio. Avversario? Proprio gli azzurri, a Torino, ai quali realizzò l'1-2. Una rete che non bastò, però, a evitare il ko. In carriera ha già affrontato un avversario italiano: la Lazio. Nei gironi della Champions League 2020/21 il doppio confronto terminò due volte in pareggio, 1-1 all'andata e 2-2 al ritorno".

Un'altro punto da sapere

"FATTORE BELGIO

Al Milan ritroverà Origi e Saelemaekers, compagni anche in Nazionale. Proprio ad Alexis ha preso il posto nella gara di Nations League in cui ha realizzato il primo gol col Belgio. A livello di Club, invece, con la rete siglata contro lo Zenit il 20 ottobre 2020 Charles è diventato il secondo belga più giovane di sempre a segnare in Champions League, dietro a Vanden Borre".

Il 4o punto

"DALLA TERRA ROSSA AL PRATO VERDE

Prima di dedicarsi completamente al calcio, Charles ha avuto anche la grande passione per il tennis. Sembrava essere uno dei migliori della propria generazione in Belgio, protagonista di diversi tornei. Tutt'altro mondo, comunque importante e prezioso per forgiarlo soprattutto nella testa: "Nel tennis, se sbagli non puoi dare la colpa a nessuno". Fondamentale, per convincerlo a preferire il pallone, lo scopritore Birger Van De Velde: "Ho sempre pensato che nel calcio avesse qualcosa in più a tal punto da andare dritto dalla mamma, glielo feci capire e mi ascoltò. Allora le dissi proprio che speravo andasse al Milan, mi deve una maglietta...". Questo è parte del comunicato ufficiale del Milan.