Calciomercato Milan, non solo Sanches: l’ultima news fa tremare Milano

Sono giorni molto caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan , con tante news che stanno continuando a circolare in ambiente rossonero. Maldini e Massara sono impegnati su diversi tavoli. Alcune delle ultime novità, però, non sono delle più confortanti e positive.

Per iniziare, il Milan ha dovuto dire addio ad uno dei suoi più grandi obiettivi di mercato, Renato Sanches. Il portoghese, inseguito a lungo dai rossoneri, è destinato ad accasarsi al PSG. Cosa che, inevitabilmente, costringerà Maldini a virare su altri nomi per rinforzare il centrocampo. Ma la notizia di Renato Sanches non è assolutamente la più negativa tra quelle arrivate in queste ultime ore. Anzi, c'è un'altra news di calciomercato in particolare che sta circolando e che fa seriamente tremare il Milan <<<