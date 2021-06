Dalot: “Essere in Nazionale è un motivo di grande orgoglio”

Ecco le parole di Diogo Dalot ai media della Federazione Calcio Portogallo sulla sua inaspettata convocazione per Euro2020

Domani i campioni in carica del Portogallo, vincitori dell'ultimo Europeo ai danni della Francia, faranno il loro esordio nella competizione continentale. Cristiano Ronaldo e compagni affronteranno alle 18.00 l'Ungheria Puskas Arena di Budapest. I lusitani nei sorteggi non sono stati fortunati e sono capitati in quello che in molti hanno definito il "girone della morte".

Dalot, che ha interrotto le sue vacanze a Dubai, è salito sul primo aereo e ha raggiunto i suoi compagni. Ecco le sue parole ai media ufficiali della Federazione portoghese: "Ero in vacanza, ero al ristorante e ho ricevuto una telefonata dal Portogallo. È stato un momento speciale. Da tempo volevo essere in Nazionale e quindi essere qui è un motivo di orgoglio. Ho sentito dire che è un gruppo molto buono, unito e che aiuta per integrare. Spero di farlo al più presto e dare una mano. Cancelo? Sicuramente non è un bel momento per lui. Ho avuto l'opportunità di parlare con lui e avere il suo supporto in un momento come questo è fantastico. È un grande esempio per me per quello che ha fatto per la nostra squadra. Gli auguro di guarire presto, faremo il tifo per lui".