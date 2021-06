Gazzetta dello Sport, prima pagina: ‘Il Milan può tenere Diaz e Dalot’

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina mette in prima pagina il Milan e la questioni prestiti legata a Brahim Diaz e Dalot

Redazione Il Milanista

Il Milan è al lavoro per confermare i i prestiti di Dalot e Brahim Diaz, lo scrive la Gazzetta dello Sport, e mette la notizia in prima pagina, in edicola questa mattina.

La questione Brahim Diaz

Ha conquistato tutti Brahim Diaz, partendo dai suoi compagni di squadra, passando per Stefano Pioli e finendo con la dirigenza rossonera. Ha disputato un ottimo finale di stagione, segnando anche goal decisivi o mettendo gli altri giocatori in condizione di farne. L'intenzione del club meneghino di tenerlo non è una novità, dato che Frederic Massara, direttore sportivo del Milan ha confermato questa idea ai microfoni di Sky, a campionato non ancora chiuso. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport c'è grande ottimismo sulla chiusura dell'operazione. L'accordo dovrebbe arrivare sulla base del prestito biennale con diritto di riscatto, che dovrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro, o qualcosa di più. Ma i segnali sono incoraggianti e lo stesso Brahim Diaz vuole restare in rossonero. Quindi nonostante il cambio di guida tecnica, il Real Madrid sembra essere pronto a rinunciare al trequartista. Una buona notizia perché l'arrivo di Carlo Ancelotti poteva sconvolgere i piani del Diavolo.

Il puto su Dalot

Anche Diogo Dalot non vorrebbe lasciare Milanello e il Milan. Il portoghese sembrava destinato però a tornare in Inghilterra, ma sempre secondo la 'Rosea', il Manchester United avrebbe aperto dalla possibilità di un permanenza in Italia. Convinti proprio dall'atteggiamento del ragazzo. Non si può ancora parlare di cifre, la trattativa non è avviata come quella per Brahim Diaz, ma una condizione simile che potrebbe favorire il lavoro di Maldini e Massara. A breve le parti si incontreranno per fare il punto della situazione e andrà trovata una nuova intesa. Molto probabilmente sarà percorsa ancora una volta la strada del prestito, magari con diritto di riscatto, o obbligo.