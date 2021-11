Atletico Madrid-Milan, Correa: “Domani una finale. Io a un passo dal Milan”

Angel Correa ha parlato alla vigilia di Atletico Madrid-Milan. Ha confermato di essere stato vicino al diventare un rossonero.

Sia a Milano che a Madrid ci sono due squadre che si stanno preparando per una sfida decisiva, da dentro o fuori. Quella di domani sera tra Atletico Madrid e Milan sarà una partita fondamentale. Entrambe le squadre devono vincere, se vogliono continuare il loro cammino in Champions League. La squadra spagnola ha più possibilità di vincere e di raggiungere il secondo posto, occupato dal Porto a 5 punti. Tuttavia non è ancora detta l’ultima parola per i rossoneri, che scenderanno in campo onorando la maglia.

In vista del big match, Angel Correa è intervenuto ai microfoni del quotidiano spagnolo AS. L’attaccante dei Colchoneros ha parlato della sfida di domani e della volontà di fare punti. "Dopo aver perso le due partite con il Liverpool è chiaro che ci giocheremo quello che ci resta in Champions League, per vincere e per crescere come squadra.” Fondamentale sarà il supporto del pubblico: “I tifosi sono sempre con noi, in ogni momento. Credo che ora sia un momento in cui abbiamo bisogno di vincere, i tifosi ci accompagneranno anche contro il Milan perché sarà come una finale per noi”.

Inoltre l’argentino è tornato a parlare del suo mancato passaggio al Milan: “Nel 2019 ho avuto l'opportunità di andare al Milan, ma alla fine non è successo. Sono molto felice di proseguire la mia carriera con l'Atletico Madrid". Notizia confermata già pochi mesi fa dallo stesso attaccante. Parlando del mister Simeone, Correa aveva dichiarato: "Ho un ottimo rapporto con Cholo. Però quando stava per finire la faccenda del Milan non ha fatto niente.Ha detto che se rimanevo andava tutto bene e che se me ne andavo andava tutto bene. Stavo per lasciare l'Atlético e mi hanno detto 'guarda, sei il 10 dell'Atlético, vivi in ​​Spagna, a Madrid...ma ti arrabbi e hai voglia di giocare'". Domani sera sfiderà proprio i rossoneri e non c’è dubbio che metterà in scena tutte le sue migliori qualità.