Milan, continuano i contatti per Taremi. Il punto sulla trattativa

Il Milan continua la ricerca di un centravanti: prosegue la trattativa per il bomber iraniano del Porto. Le ultime sui contatti tra i club

Questa sera il Milanscenderà in campo a San Siro contro il Torino, per la prima gara di casa del campionato. Nel frattempo però la società sta lavorando sul mercato per completare la rosa di Mister Pioli.