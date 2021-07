Conti resta al Milan fino a quando non arriva l’alternativa a Calabria

Il Milan non darà il via libera alla cessione di Andrea Conti, fino a quando Maldini e Massara non prenderanno un vice Calabria

Redazione Il Milanista

Andrea Conti è fuori dal progetto Milan. Anzi no. Il terzino è infatti è tornato a Milanello dopo l'esperienza al Parma. Un'esperienza positiva per le prestazioni del ragazzo, negativa per la retrocessione di crociati in Serie B.

Il ragazzo aveva deciso di lasciare il Milan dopo l'exploit di Davide Calabria e di Diogo Dalot e soprattutto la sua retrocessione a terza scelta. Una scelta che ha sorpreso l'ex Atalanta che, nei primi mesi di Pioli, aveva ritrovato la titolarità.

All'apertura del mercato, ma anche nelle settimane precedenti, Conti sembrava avere già i bagagli in mano per un addio a titolo definitivo. E invece il ragazzo è tornato a Milanello e potrebbe rimanere in rosa. Il motivo? La difficoltà della dirigenza rossonera di trovare un'alternativa a Calabria.

Maldini e Massara vorrebbero riprendere Diogo Dalot, ma la trattativa vive un momento di stallo dovuto, soprattutto, alle richieste del Manchester United. I Red Devils, infatti, sarebbero poco propensi a cedere il ragazzo in prestito con diritto (o obbligo) di riscatto. L'alternativa non manca: Odriozola del Real Madrid, club con cui il Milan ha ottimi rapporti.

Conti però ha mercato. Piace (e molto) alla Sampdoria di Roberto D'Aversa. Il neo tecnico doriano ha allenato il rossonero durante l'esperienza di Parma e ora lo vorrebbe con sé a Genova. Il ragazzo avrebbe già l'accordo con Ferrero ma il Milan, al momento è restio a cedere l'ex Atalanta.

Paolo Maldini e Frederic Massara, che stanno conducendo un mercato ottimo, daranno il via libera alla cessione di Andrea Conti dopo aver raggiunto l'accordo per il vice Calabria. A riportare la notizia è Sportitalia.

Il classe '94 sarebbe potuto restare al Parma, qualora i crociati si fossero salvati, versando al termine della scorsa stagione 7 milioni di euro. Ora il Milan, per separarsi da Conti, chiede circa 5 milioni di euro.