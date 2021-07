Conti servono 5 milioni per evitare la minusvalenza

Andrea Conti è destinato a lasciare il Milan. Servono 5 milioni per il cartellino. Ma l'ingaggio può essere un problema...

Ma al Milan il nativo di Lecco ha vissuto un periodo non affatto fortunato, segnato dai molti infortuni ma anche dal sorpasso, a inizio della scorsa stagione, da parte di Davide Calabria tanto che Conti a gennaio è andato al Parma in prestito dove ha ritrovato il campo e anche buone prestazioni.

Ora il ragazzo è tornato a Milano: i parmigiani avevano un diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro qualora il Parma si fosse salvato. Ma così non è stato. Pioli ha fatto sapere di preferire il ritorno di Dalot all'ex atalantino. Maldini e Massara ora sono al lavoro per trovare a Conti una nuova collocazione.

Una piccola impresa perché Mirabelli, nell'estate del 2017, versò nelle casse dei bergamaschi 24 milioni di euro e il Milan non si può permettere di fare minusvalenze. Quindi per cederlo a un anno dalla scadenza del suo contratto la dirigenza di via Aldo Rossi deve cederlo per 4.840.ooo,oo. Quasi 5 milioni di euro.