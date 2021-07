Contro il Pro Sesto la prima amichevole stagionale per il Milan di Pioli

Prende concretamente il via la stagione del Milan, che affronta oggi la prima sfida della nuova stagione contro il Pro Sesto.

Sono giornate molto movimentate in casa Milan dal punto di vista del mercato. Tante trattative in via di definizione, tante altre che vengono portate avanti da Maldini, Massara e Gazidis per completare al più presto la squadra di Stefano Pioli. Sono in corso le visite mediche per Brahim Diaz e Fode Ballo-Tourè, mentre Olivier Giroud è già stato reso ufficiale e ha mosso i primi passi nell'ambiente rossonero.