Antonio Conte si racconta: “Vi spiego da dove nasce la mia mentalità”

Ieri sera ha parlato pure l'allenatore Antonio Conte il quale si è espresso a ruota libera. Sentite tutte le sue parole

In esclusiva nella trasmissione "Belve" su Rai 2 ha parlato ieri sera Antonio Conte che ha detto: “Al Conte calciatore do un 8, mentre al Conte allenatore do 8.5. Avendo 54 anni, sono abbastanza giovane come tecnico e posso quindi alzare il voto nel resto della mia carriera, e non abbassarlo".

Ancora le sue parole — "Molti dicono grande allenatore, peccato per il carattere, però io sono molto esigente con me stesso, quindi sono molto esigente anche con gli altri. Quando perdo per me è un lutto per 36-48 ore. Fisicamente mi sento male, ma la prima cosa che faccio è capire il perché di una sconfitta. E lì divento feroce".

