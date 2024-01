Cioffi: “Abbiamo tenuto testa a una squadra che lotta per lo Scudetto”

Il Milan ha vinto 3-2 contro l'Udinese al Bluenergy Stadium, nel match della 21esima giornata. Queste le parole dell'allenatore bianconero

Al Bluenergy Stadium di Udine, il Milan ha vinto 3-2 contro l'Udinese, nel match valido per la 21esima giornata di Serie A. Dopo la partita, Gabriele Cioffi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Come si reagisce "C'è poco da dire, bisogna ripartire a testa alta, consapevoli di quanto di buono abbiamo fatto e lavoreremo sugli errori commessi".

L'episodio di Maignan: "Si è già espresso Federico Balzaretti, per cui preferirei sorvolare e parlare di calcio. L'esempio lo darà chi di dovere e la società si è già espressa".

La partita: "Stiamo cominciando a esprimere un calcio migliore, che è nelle corde dei ragazzi. Bisogna analizzare come subiamo i gol: tante volte si parla di esperienza che si fa sbagliando e questo mi dà fiducia e coraggio per il futuro. Abbiamo tenuto testa a una squadra che lotta per lo Scudetto, a tratti giocando un calcio migliore. Poi abbiamo perso e dobbiamo stringere la mano agli avversari".

Su Deulofeu: "Gerard ha bisogno del suo tempo per tornare il campione che è. Con lui c'era una scommessa: vinciamo con il Milan e andiamo a mangiare la pizza. Per 83 minuti mi stavo gustando la pizza che avrebbe offerto lui. Sarà per la prossima volta".

La panchina del Milan ha fatto la differenza: "E' un'opzione non trascurabile. Da noi chi è entrato ha fatto bene, ma non ha impattato, pur facendo una buona prestazione. Potevamo fare tutti di più, io in primis. Ma credo in questa squadra e sono certo che il prima possibile ci toglieremo da questa posizione di classifica".

La reazione di Lucca al cambio: "A caldo lo capisco, uno come lui vuole stare in campo e fare gol. Sono piccolezze".

