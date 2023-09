Champions in secondo piano? Le scelte di Pioli e Inzaghi parlano chiaro

Stefano Pioli e Simone Inzaghi hanno fatto delle scelte un po' particolari in questo primo turno di Champions League...

Hanno fatto un po' discutere le scelte di Stefano Pioli e Simone Inzaghi per le sfide di Champions League che rispettivamente il Milan e l'Inter hanno pareggiato contro il Newcastle e la Real Sociedad . I due tecnici, infatti, hanno operato una specie di turnover nelle sfide che fino allo scorso anno venivano considerata di primaria importanza.

L'allenatore rossonero ha lasciato in panchina Tijjani Reijnder e Christian Pulisic che nelle prime uscite stagionali erano stati titolarissimi. I nerazzurri, invece, hanno buttato nella mischia Arnautovic, Asllani, Pavard e Carlos Augusto dimostrando di fare una specie di turnover.

