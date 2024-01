Cessione Milan? Spunta la valutazione di Gerry Cardinale

Spunta la valutazione di Gerry Cardinale in merito ad una possibile cessione del Milan. Facciamo il punto...

Nelle ultime ore si sono vociferate delle voci in merito ad una possibile cessione del Milan . A parlarne è stato direttamente una delle colonne portanti del quotidiano La Repubblica, ovvero Enrico Currò .

"Nel passaggio da Elliott a RedBird il Milan era stato valutato 1,2 mld. Nel frattempo, con bilancio in attivo e piano nuovo stadio di proprietà all’orizzonte, ora non varrebbe meno di 1,6 mld". Ma non è ancora tutto, anzi. Milan, ecco gli Arabi! L'annuncio è clamoroso: "E' confermato che…" <<<