Mercato, Di Marzio è sicuro: “Ecco chi vuole comprare il Milan ora” / News

E' un momento particolarmente caldo per il Milan in ottica mercato. Manca infatti sempre meno al termine della sessione invernale di calciomercato e i rossoneri adesso sono chiamati a stringere i tempi per regalare a Stefano Pioli qualche rinforzo di qualità. Anche perché il Milan ha ancora diverse necessità e alcune lacune da colmare da qui a fine gennaio. E, in tutto questo, i dirigenti rossoneri si stanno muovendo in maniera molto importante anche per alcuni grandi obiettivi in vista della prossima estate.