Mercato, il Milan ha scelto il prossimo colpaccio: “Pronti 40 milioni” / News

In vista della prossima stagione in casa Milan si parla tanto dell'ormai molto probabile cambio in panchina, con Stefano Pioli che è destinato a lasciare il club rossonero a fine annata. Ma anche per quanto riguarda il calciomercato estivo bisogna fare molta attenzione a quello che accadrà, visto che insieme al nuovo allenatore (sempre Conte e Thiago Motta in lizza) arriveranno novità importanti anche per la rosa rossonera. Alcuni giocatori diranno addio e lasceranno Milano, mentre molti altri arriveranno per aprire un nuovo ciclo.