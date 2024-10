Caso Ultras, la Gazzetta: “San Siro territorio franco”. Il punto sul Milan

La Rosea, a proposito dei rossoneri, scrive così nell'edizione odierna: "Gli avvocati della società di via Aldo Rossi nel frattempo hanno analizzato l'ordinanza, ma soprattutto si sono messi a disposizione degli inquirenti sia per fornire tutti i documenti richiesti, sia per dare i chiarimenti sulle situazioni che coinvolgono il club. I punti fermi sono due: 1) come per l'Inter , non ci sono tesserati del Milan tra gli indagati; 2) la scelta del nuovo tecnico Fonseca è avvenuta nonostante le pressioni per Conte, evidenti da alcune intercettazioni tra gli indagati".