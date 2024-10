MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Bayer Leverkusen-Milan

Si è appena conclusa la partita tra Bayer Leverkusen e Milan , valida per la 2a giornata di Champions League . La sfida della BayArena è terminata con la vittoria della squadra tedesca per 1-0 , con il gol di Boniface . Vediamo di seguito tutti gli episodi più controversi del match :

Minuto 40 - Abraham viene lanciato in profondità, riesce a entrare in area ma poi finisce a terra. L'incrocio di gambe con il difensore è fortuito: non sembrano esserci gli estremi per il calcio di rigore, anche se il Bayer ha rischiato.