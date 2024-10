Bayer-Milan, il commento: Boniface stende i rossoneri, 1-0 il finale!

La cronaca del secondo tempo

Parte forte il Bayer. pressing alto, sbaglia in costruzione il Milan con il pallone che finisce sui piedi di Wirtz che dall'interno dell'area tira con Maignan che risponde ancora una volta presente. Al 50' non può però niente il portiere rossonero che mette una pezza sul tiro ravvicinato di Frimpong, ma non sul successivo tap-in di Boniface da zero metri che non sbaglia e fa 1-0. Non ci sta il Milan che al 55' va vicino al pareggio. Reijnders stoppa, temporeggia e tira da posizione farevole, ma Hradecky da portiere di hockey respinge e nega il pareggio al diavolo. Sale il diavolo, gestisce ora il Bayer che al 76' va però vicino al 2-0. Apertura illuminante di Wirtz per Frimpong che a tu per tu con Maignan calcia clamorosamente fuori. All'81' doppia occasione super per il Milan con Theo che dal limite tira: il suo destro si stampa sulla traversa, sulla successiva ribattuta Morata di testa sfiora il palo: si resta sull'1-0, incredibile! Ci prova il Milan nel finale con il Bayer che però non rischia più. finisce 1-0. Seconda sconfitta consecutiva per il diavolo in due partite in questa nuova Champions. Dalla BayArena è tutto amici de IlMilanista.it.