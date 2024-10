Bayer Leverkusen-Milan, le pagelle di Crudeli: “Sono furioso! Ho visto una roba…”

La prestazione del portierone del Milan contro il Bayer Leverkusen è da voto alto in pagella. Tanti gli interventi, più o meno importanti, ai quali è chiamato Magic Mike, sempre attento e sul pezzo. Anche in occasione del vantaggio del Bayer aveva messo una pezza sulla conclusione di Frimpong, ma non può nulla sul tap-in di Boniface. Ma senza di lui il passivo sarebbe potuto essere anche più pesante. VOTO: 7