Capello: “Grazie a Rivera passai a insegnare calcio ai ragazzi del Milan”

Fabio Capello ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, in cui ha toccato diversi argomenti. Tra questi, c'è stato anche il suo passaggio dalla carriera da giocatore a quella di allenatore .

Le parole dell'ex tecnico rossonero: " Le mie ginocchia non mi permettevano di continuare . Allora se ti facevi un infortunio al menisco era un dramma, altro che artroscopia. Feci il primo a diciotto anni e il secondo a ventuno. Le ginocchia erano maciullate. Arrivai alla decisione di smettere per questo ".

La svolta grazie a una bandiera del Milan: "Per fortuna, grazie a Gianni Rivera, passai subito a fare una cosa che mi piaceva molto: insegnare calcio ai ragazzi, quelli del Milan. Per questo non ho lasciato quel campo, quell’erba dove ho passato gran parte della mia vita".