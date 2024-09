Capello: “Milan senza equilibrio, Fonseca deve farsi seguire dai giocatori”

L'ex allenatore del Milan ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha fatto un bilancio delle prime giornate di Serie A

Fabio Capello ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex allenatore del Milan ha fatto un punto sulla Serie A in questa prima sosta, dopo le prime tre giornate, soffermandosi su temi legati ai rossoneri.

La sorpresa : "Mi sorprende il nostro Milan. Dopo un anno da squadra sbilanciata, poco ordine e tanti gol subiti, è ripartito allo stesso modo, senza equilibrio. E già rincorre l'Inter. Come mi ha detto l'amico Ottavio Missoni: 'Xe colpa del centrocampo'. Diciamo pure quasi nessuno: al massimo fanno attimi di pressing".

Inter favorita : "E' la più pronta, la più completa, la più collaudata nel sistema di gioco. La cosa più difficile per Inzaghi sarà il turnover, occhio all'errore che fece in casa del Benfica cambiando più di mezza squadra: si cambiano due-tre giocatori, al massimo".

Il caso Theo-Leao in Lazio-Milan: "Sbattevano i piedi, come chi fa i capricci. Che parli la società ci sta, ma se Fonseca vuole avere ancora in mano la squadra, deve risolverla lui. E farsi seguire dai giocatori".