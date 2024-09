Cuoghi: “Milan ottima squadra, Fonseca dovrà imporre le sue idee”

In esclusiva a TMW Radio ha parlato l'ex calciatore e tecnico Stefano Cuoghi che ha detto: " Caso Leao-Hernandez? Può succedere ma non deve succedere, almeno a livello così plateale. Il Milan ha iniziato male, ha giocatori molto forti ma serve che ognuno corra per l'altro. Mi sembra che in campo ognuno pensi a se stesso. Il Milan è un'ottima squadra, bisogna vedere fino a che punto l'allenatore riuscirà a imporre le proprie idee e i giocatori lo ascolteranno".

Ancora le sue parole

"Secondo me delle volte le squadre vengono fatte in un certo modo, evidentemente nel Milan per adesso c'è qualcosa che non va, non come qualità ma dentro lo spogliatoio. Non contro Fonseca, ma per qualcosa di preesistente. E manca una leadership, che è una cosa che uno ha. Non credo che sia un problema tecnico-tattico ora".