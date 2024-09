Milan, aneddoto Abraham: fu in bilico tra Inghilterra e Nigeria…

In esclusiva sul sito ufficiale del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Nella sua carriera Abraham ha conquistato traguardi degni di nota in diverse squadre in cui ha militato. Al Bristol City è diventato il primo a vincere i premi di Giocatore dell'anno, Giovane dell'anno e Capocannoniere nella stessa stagione; all'Aston Villa è stato il primo a segnare 25 gol in una stagione in oltre 40 anni; al Chelsea , nel 2019, è diventato il più giovane a realizzare una tripletta nell'era della Premier League ed è stato il primo prodotto delle Academy dei Blues ad andare in doppia cifra di reti in due stagioni di fila dal 1983. Alla Roma , invece, Tammy è diventato il miglior marcatore inglese in una singola stagione di Serie A con i 17 gol segnati nel 2021/22”.

INGHILTERRA E NIGERIA

“Per via delle sue origini Abraham era eleggibile per vestire le maglie di entrambe le nazionali, e dopo aver militato in alcune giovanili inglesi (Under 18, 19 e 21, con anche la partecipazione all'Europeo U21 del 2019 in Italia) e le prime apparizioni soltanto in amichevole con la nazionale maggiore inglese (l'esordio contro la Germania a Wembley nel novembre 2017) è stato in bilico per alcuni mesi tra le due possibilità. Nell'ottobre 2019 la scelta definitiva, l'Inghilterra, con l'esordio ufficiale nelle qualificazioni a Euro 2020. Un mese dopo, il 14 novembre, anche il primo gol in un 7-0 contro il Montenegro”.