Calciomercato Milan: l’Al-Nassr su Rabiot, offerta da 20 milioni all’anno

Adrien Rabiot, centrocampista svincolatosi quest'estate dalla Juventus e seguito anche dal Milan, potrebbe addirittura giocare in Arabia Saudita, dove è forte l'interesse dell'Al-Nassr. Il francese, nel corso di questa sessione estiva di calciomercato, che si è conclusa da qualche giorno, ha ricevuto richieste da diversi club. I rossoneri, in modo particolare, ad un certo punto sembravano gli indiziati principali per ingaggiarlo. Negli ultimissimi giorni, infatti, il Diavolo ha tentato un affondo nella speranza che contemporaneamente si sbloccasse l'uscita di Ismael Bennacer, o al Marsiglia o all'Atletico Madrid.